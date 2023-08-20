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中職／布里悍7局只被2安屠猿 龍隊單周5戰全勝穩住龍頭

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
布里悍。 味全龍提供
布里悍。 味全龍提供

味全龍隊近況正處高峰，今天在桃園球場對樂天桃猿隊之戰，洋投布里悍先發7局只被揮出兩支安打、無失分，優質表現奪下本季第5勝，龍隊終場4：0贏球、單周5戰全勝，以13勝1和8敗穩住下半季龍頭。

龍隊最近5連勝、近7戰6勝，下半季領先排名第2的猿隊兩場勝差，布里悍獲選單場MVP。

兩隊前兩局都未得分，龍隊3局上發動首波攻勢，拿莫．伊漾揮出安打，加上猿隊洋投道博格連續兩次暴投，林孝程以內野滾地球攻下全場第1分。

龍隊4局上又有攻勢，郭天信靠失誤上壘，拿莫．伊漾二壘打攻下1分，以2：0領先。

猿隊打線受制於布里悍，一直無法破蛋，龍隊5局上靠林孝程安打、劉基鴻二壘打攻下1分，6局上陳品捷獲保送後，蔣少宏犧牲觸擊、張政禹安打再下一城，擴大領先差距到4分，一路維持優勢到比賽結束。

道博格先發5局，被揮出6支安打、出現3次保送，失3分（2分自責）吞敗；猿隊全場動用7名投手，被揮出11支安打，還有6次保送，無法壓制龍隊，而且本身只有零星2安，終場4分之差落敗。

布里悍 拿莫．伊漾

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