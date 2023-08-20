中職／徐若熙終於要復出了 葉君璋期待對決悍將有品質

味全龍隊前天註冊22歲「火球男」徐若熙，重返一軍登板的日子也近了，最快26日天母球場對富邦悍將隊之戰就可重出江湖。

徐若熙前年菜鳥球季出賽20場，其中19場先發，合計投81局飆出98次三振，戰績3勝7敗、防禦率3.11，最後一次登板是前年10月22日，去年7月進行右手肘韌帶置換手術，整季未在一軍亮相。

徐若熙今年先在二軍調整，目前兩場先發合計3局未失分，最快球速157公里追平個人紀錄，龍隊總教練葉君璋說：「想要看到的是上一場（18日對決台鋼雄鷹隊）第2局，徐若熙自己也知道，就是一個先發投手的狀況。」

葉君璋形容，該場比賽第1局，徐若熙的表現是中繼投手的狀況，教練團觀察重點是每一局的投球品質。

徐若熙後天將在斗六球場登板，先發對決統一獅隊二軍，葉君璋表示，目前一切按照進度，周末有機會回一軍比賽，上來就是擔任先發投手，但中間有狀況就會喊停。

龍隊從25日起，將在天母球場對悍將隊進行3連戰，26、27日都是徐若熙的復出時機；葉君璋表示，對徐若熙一定會有球數限制，期待他每一局都有品質，這樣就覺得OK。