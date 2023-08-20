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日職／吳念庭二軍敲2支二壘打 王彥程先發5局無責失

中央社／ 台北20日電
吳念庭。 擷圖自推特
吳念庭。 擷圖自推特

日職西武獅隊台灣好手吳念庭今天在二軍出賽，4打數敲出2支安打都是二壘安打，包辦1打點、2得分；另一場二軍賽事，樂天金鷲隊投手王彥程先發投5局，僅失1分非責失分。

吳念庭在17日被西武隊下放二軍調整打擊手感，西武二軍今天與千葉羅德隊二軍交手的賽事，吳念庭先發打第5棒守三壘，後來移防一壘。1局上一壘有人時，吳念庭就敲出左半邊二壘安打，帶有1分打點，這局西武打線出現7支安打，攻下6分大局。

吳念庭在3局上吞下三振，5局上再敲出中間方向二壘安打，並靠著隊友安打跑回1分；7局上擊出游擊方向滾地球出局，9局上選到保送上壘。總計吳念庭4打數敲出2支安打，選到1次保送，本季目前在二軍打擊率3成61。最終西武隊二軍以8比0擊敗羅德隊二軍。

另一場日職二軍賽事，樂天金鷲隊台灣投手王彥程擔任先發投手，對戰橫濱DeNA隊，1局下1出局後被敲2支安打，不過讓下一棒擊出雙殺打化解危機；2局下投出保送後，再被敲2支安打，且隊友發生失誤掉1分，不過再用雙殺打解決滿壘危機，沒有擴大失分。

王彥程在3局下出現1次保送，被敲1支安打，不過也製造雙殺；第4、5局回穩沒有被敲安打。總計王彥程用72球先發投5局，被敲出5支安打，投2次保送、2次三振，失掉1分非責失分，單場最快球速148公里，本季目前在二軍防禦率5.30。最終樂天二軍以2比3不敵橫濱隊二軍，王彥程無關勝敗。

吳念庭 西武獅

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