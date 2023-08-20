中職／吉力吉撈拉傷至少休2個星期 笑稱穿襪子有困難

中職味全龍隊吉力吉撈．鞏冠因拉傷昨天被下放二軍，龍隊總教練葉君璋今天表示，至少要休息2個星期，吉力吉撈．鞏冠則表示，現在至少可以走路，但笑說穿襪子有點困難。

味全龍隊18日在天母棒球場迎戰統一獅隊的賽事，吉力吉撈．鞏冠前2個打席選到保送，第5局敲出一壘安打之後，因為拉傷被換代跑、提早退場，並在昨天被下放二軍。龍隊總教練葉君璋今天接受訪問時表示，吉力吉撈．鞏冠是在跑壘時拉傷，部位在大腿、屁股之間。

至於吉力吉撈．鞏冠需要休息的時間，葉君璋指出，初步判斷是至少休息2個星期，「如果真的是2個星期算是可以接受，有可能會更晚，因為拉傷比較難預測，如果還沒好就太早回歸有可能再更嚴重。」因此捕手全浩瑋今天升上一軍，葉君璋表示，全浩瑋近期打擊狀況不錯，才剛在二軍打了2支全壘打。

談到傷勢，吉力吉撈．鞏冠表示，「現在打擊方面都還好，但跑步有點困難，過幾天看慢跑狀況如何，現在至少還可以走路，之前有一次拉傷很嚴重時，是連走路都很困難，現在日常生活上則是穿襪子有點難。」

吉力吉撈．鞏冠打擊近況正好，才剛連6場比賽有安打出現，不過卻在這時候受傷，不得不休息。對此吉力吉撈．鞏冠表示，就遇到了，當然會覺得有點可惜，但就好好養傷，自己知道如果再拉到一次可能會更嚴重，「還有智勝學長、凱威、基鴻，大家狀況都不錯。」