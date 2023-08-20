快訊

王國材認了做得不好鞠躬致歉 還路於民遊行致詞遭斥「下台」

雨區再擴大！15縣市豪大雨特報 新北多區、淡水老街「淹一個輪胎高」

中職／吉力吉撈拉傷至少休2個星期 笑稱穿襪子有困難

中央社／ 桃園20日電
味全龍隊吉力吉撈．鞏冠。圖／味全龍隊提供
味全龍隊吉力吉撈．鞏冠。圖／味全龍隊提供

中職味全龍隊吉力吉撈鞏冠因拉傷昨天被下放二軍，龍隊總教練葉君璋今天表示，至少要休息2個星期，吉力吉撈．鞏冠則表示，現在至少可以走路，但笑說穿襪子有點困難。

味全龍隊18日在天母棒球場迎戰統一獅隊的賽事，吉力吉撈．鞏冠前2個打席選到保送，第5局敲出一壘安打之後，因為拉傷被換代跑、提早退場，並在昨天被下放二軍。龍隊總教練葉君璋今天接受訪問時表示，吉力吉撈．鞏冠是在跑壘時拉傷，部位在大腿、屁股之間。

至於吉力吉撈．鞏冠需要休息的時間，葉君璋指出，初步判斷是至少休息2個星期，「如果真的是2個星期算是可以接受，有可能會更晚，因為拉傷比較難預測，如果還沒好就太早回歸有可能再更嚴重。」因此捕手全浩瑋今天升上一軍，葉君璋表示，全浩瑋近期打擊狀況不錯，才剛在二軍打了2支全壘打。

談到傷勢，吉力吉撈．鞏冠表示，「現在打擊方面都還好，但跑步有點困難，過幾天看慢跑狀況如何，現在至少還可以走路，之前有一次拉傷很嚴重時，是連走路都很困難，現在日常生活上則是穿襪子有點難。」

吉力吉撈．鞏冠打擊近況正好，才剛連6場比賽有安打出現，不過卻在這時候受傷，不得不休息。對此吉力吉撈．鞏冠表示，就遇到了，當然會覺得有點可惜，但就好好養傷，自己知道如果再拉到一次可能會更嚴重，「還有智勝學長、凱威、基鴻，大家狀況都不錯。」

吉力吉撈 鞏冠 葉君璋

延伸閱讀

中職／徐若熙傷後首度投滿2局 葉君璋透露回歸時間點

中職／總仔隔空「借」挑戰 葉總一看就知餅總想幹嘛

中職／獅隊次數已用完 林岳平向葉總「借」挑戰引球迷熱議

中職／龍隊折將還只用3年飛上全年第1 葉總說是公司有料

相關新聞

日職／王柏融連3場先發首打席敲安 火腿延長賽0：1吞敗

日職火腿隊台灣好手王柏融延續好手感，今天對戰歐力士隊4打數1安打，連3場一軍出賽都在首打席敲安，只不過火腿隊以0：0打進...

中職／曾豪駒交付林子偉3棒重任 首扛中心棒次串聯打線

樂天桃猿隊內野手林子偉昨天初亮相，對統一獅隊4打數2安打、出現一次失誤，猿隊今天繼續在桃園球場對決味全龍隊，他的棒次從先...

中職／郭泓志開心看到林子偉 旅美大前輩過來人經驗談

中職退役投手郭泓志今天現身桃園球場，樂天桃猿隊內野手林子偉看到這位旅美大前輩，立刻上前打招呼，兩人有說有笑；郭泓志提供過...

中職／回憶返台首季投得不差 郭泓志笑說現在打擊還行

林子偉返台展開中職生涯，過去一樣從大聯盟回到台灣打球的強投郭泓志，回想自己2014年從統一獅隊起步，他說：「返台第一年真...

LLB次青少棒／桃園新明闖世界賽冠軍戰 力拚台灣第9冠

LLB世界次青少棒賽桃園新明今天國際組冠軍戰與拉丁美洲代表庫拉索交手，劉任右、饒又語聯手壓制，陳品彥敲滿貫砲，以8比3拿...

日職／王柏融隔2場重返先發 面對歐力士「恐左」右投

日職火腿隊台灣好手王柏融相隔兩場再度重返先發，同樣擔任第8棒指定打擊，在火腿這次作客歐力士隊系列賽第三戰終於擔任先發，左...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦