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中職／曾豪駒交付林子偉3棒重任 首扛中心棒次串聯打線
樂天桃猿隊內野手林子偉昨天初亮相，對統一獅隊4打數2安打、出現一次失誤，猿隊今天繼續在桃園球場對決味全龍隊，他的棒次從先發6棒變成3棒，繼續擔任游擊手。
猿隊總教練曾豪駒表示，感覺林子偉昨天適應不錯，今天微調一下，希望棒次串聯度更好。
林子偉昨天首戰湧進10868名球迷，他除了兩支安打，被三振、保送各一次，為猿隊跑回兩分，今天首次碰到龍隊，首次扛起中心棒次，就看打點、甚至全壘打能否出爐。
猿隊昨天6：10輸球，開路先鋒陳俊秀5打數1安打、吞下3次三振，曾豪駒今天改派陳晨威擔任第一棒。
他表示，陳俊秀昨天首打席之後，攻擊有點急躁，好球帶未做設定，今天棒次往後；陳晨威近況維持不錯，希望他多製造上壘機會，讓中心棒次好好發揮。
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