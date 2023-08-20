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中職／吳哲源歸隊進度倒退 余謙秀「職業感」重回先發

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
中華職棒中信兄弟隊投手余謙。（中信兄弟提供）
中華職棒中信兄弟隊投手余謙。（中信兄弟提供）

831大限將至，中信兄弟隊洋將陣容不會有變，但本土先發投手來說，吳哲源復原進度倒退，可能趕不及9月歸隊，余謙重返先發輪值是選項之一，總教練彭政閔也從昨晚余謙中繼表現看到「真正的職業球員」。

兄弟今天原訂推出泰樂先發在新莊棒球場對上富邦悍將隊，但比賽因雨延期，「恰總」彭政閔表示，預計延到周二在洲際先發。

加上德保拉、艾士特、艾里歐，四名外籍投手剛好滿編，彭政閔表示，除非是突然有非常好的投手才可能有變，但以大聯盟40人名單9月才定案來看，增添新戰力的機會不高。

本土投手戰力目前較讓人憂心，吳哲源歸隊時間未定，鄭浩均9月要參加亞運中華隊，屆時將出現空窗，彭政閔指出，有討論過讓余謙回到先發。

吳哲源上半季因右肩肌肉挫傷下二軍，原本預估9月有望歸隊，但近期檢查後發現疲勞狀況，傳接球距離退回到30公尺，重新調整，恰總說：「什麼時候能夠回來還很難說。」

余謙昨天在艾士特提前退場情況下，中繼2.1局掉2分，幫助兄弟擊敗富邦悍將隊，彭政閔指出，余謙投到48球接近先發，未來也有段時間不能投，在吳哲源歸期未定、鄭浩均為國爭光下，考慮讓他與鄭凱文組成先發。

余謙今年球季從先發起步，表現不差，但在6月下旬轉型長中繼，明星賽跟昨天都是以此身份出賽，余謙表示：「目前兩個角色余謙表現都不錯，也有抓到職棒球員本分的感覺。」

余謙去年底到澳職修煉，彭政閔當時就看出他的改變，見識到國外球員在訓練上很有自己想法，余謙也開始在比賽中更懂得掌握場面、主動跟捕手溝通。

不過下半季兄弟先發以洋投為主，將余謙調往長中繼，彭政閔表示，從明星賽、昨天的中繼看起來，「他沒有放棄，還是維持得很好，是真正的職業球員，這是感覺到好的地方。」

余謙 彭政閔

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