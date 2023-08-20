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中職／林子偉改打先發第3棒 曾總談失誤尊重紀錄組

中央社／ 桃園20日電
林子偉。 中央社
林子偉。 中央社

中職樂天桃猿隊球星林子偉昨天初亮相，演出2支安打表現，因此今天改打第3棒，教頭曾豪駒盼可以讓棒次串聯度更好；至於昨天林子偉發生的失誤，曾豪駒表示尊重紀錄組。

桃猿隊昨天在主場桃園棒球場對上統一獅隊的賽事，林子偉先發打第6棒、擔任游擊手，雖然守備上有發生1次失誤，不過打擊方面4打數敲出2支安打，選到1次保送，跑回2分，中職生涯首安、首得分都出爐。

桃猿隊今天繼續在桃園主場進行賽事，與味全龍隊交手，今天賽前桃猿隊總教練曾豪駒受訪時表示，林子偉預計今天會繼續守游擊，不過棒次調整到第3棒，「他感覺昨天下去在適應上面不錯，所以微調一下，希望棒次串聯度更好。」

林子偉昨天在1局上守備時，處理蘇智傑敲出的滾地球發生失誤，賽後林子偉表示，那顆球滿軟弱的，應該有安打空間。對此曾豪駒今天表示不會去提申訴，「不用去想太多，當然如果偏差很多會提出申訴，我覺得就尊重紀錄組。」

除了林子偉，昨天桃猿隊的梁家榮、成晉也發生失誤，曾豪駒指出，昨天因為一度下雨造成場地比較溼滑，「但我覺得還是可以避免的，希望說必要時還是減少，在守備上面更專注，有好的部分就繼續維持，不好的一天一天去修正。」

今天賽事除了林子偉有棒次調動，昨天打第9棒的陳晨威改打第1棒，曾豪駒指出，「晨威近況維持得還不錯，多製造上壘機會，交給後面中心棒次。」至於昨天擔任開路先鋒的陳俊秀，曾豪駒說：「第1個打席之後攻擊有點急躁，好球帶沒有做設定，所以今天棒次往後調。」

林子偉 曾豪駒

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