中職／郭泓志開心看到林子偉 旅美大前輩過來人經驗談

中職退役投手郭泓志今天現身桃園球場，樂天桃猿隊內野手林子偉看到這位旅美大前輩，立刻上前打招呼，兩人有說有笑；郭泓志提供過來人的經驗，希望林子偉「好好享受過程，在這裡打球會很開心」。

郭泓志1999年赴美發展，2005年升上道奇隊大聯盟，擁有7年大聯盟資歷，2014年返台加盟統一獅隊，待了兩個球季，2017、18年轉戰富邦悍將隊。退休後經營運動會館。

林子偉2012年展開旅美生涯，2017年登上紅襪隊大聯盟，在紅襪、雙城隊合計也有5年，今年成為中職選秀狀元。

郭泓志笑說：「和林子偉在大聯盟的時間沒重疊，是在電視上認識他。」

他表示，林子偉回台的時間點很好，先利用今年下半季和隊友互動，感受比賽氛圍，明年完整球季可以把百分之百的實力拿出來。

郭泓志形容旅美生涯是「在國外流浪一段段間」，這種感覺對所有旅外球員都一樣，選擇返台發展有好有壞，但每場比賽都能直接感受球迷的加油聲，回到故鄉打球就是很親切。