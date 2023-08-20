中職／余謙蛻變成長 彭政閔：成為真正的職業球員了

中職中信兄弟隊投手余謙去年澳職走一趟開眼界，蛻變成為不一樣的余謙，更主動跟捕手溝通，把技術能力維持好，總教練彭政閔稱讚：「他已經成為真正的職業球員了。」

中華職棒中信兄弟隊投手余謙去年底到澳洲職棒打球，今年開季爭取到先發輪值機會投出不錯表現，雖然下半季輪值機會變少，但彭政閔表示，余謙明星賽上場投球、昨天中繼登板都表現的很好，沒有因為輪值機會少而放棄，「他是真正變成熟了」。

彭政閔之前是兄弟隊農場主管，他今天受訪表示，余謙去年從澳職回來後有跟他聊過，余謙分享在澳職看到了很多東西，觀察到國外的球員都很有想法，知道自己該做什麼，感覺很像旅外的經驗，也收穫很多。

彭政閔表示，余謙過去比較不擅長言語，但今年球季觀察他都會主動跟捕手溝通，無論在投先發輪值，或是昨天中繼登板，他都有努力維持好技術能力，「他已經成為真正的職業球員了，這是他讓我感受到進步的地方。」

余謙昨天對富邦悍將隊比賽，中繼用48球投2.1局，被敲3支安打，投出3次三振，失掉2分責失分，中繼拿下勝投。

彭政閔表示，余謙昨天用球數偏多，接下來幾場可能也沒辦法在牛棚待命，觀察余謙其實先發、中繼都可以勝任，但接下來可能還是跟鄭凱文一樣，回到先發投手設定安排。