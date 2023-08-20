U18世界盃／中華隊20人名單出爐 林盛恩未入選有原因

U18世界盃青棒賽將在8月31日在台灣開打，中華隊20人正式名單今天出爐，在紅人隊新人聯盟出賽的林盛恩因無法掌握投球狀況被割捨，剛與富邦悍將隊完成簽約的王念好將以第四棒身份帶領球隊向前衝。

中華隊日前以24人名單進行集訓，近期陸續與亞運中華隊、中職球隊交手，今天出爐的最終20人名單中，未能獲選的4人分別是林盛恩、陽念祖、林孟佶、顏亞昱。

總教練吳柏宏表示，林盛恩打擊實力沒有問題，但這次希望借助他的投球能力，原本定位在後援，但因比賽時間接近，林盛恩近期在美國出賽都擔任野手，球隊較難掌握他的投球狀況，因此割捨。

本季中華隊投手的領頭任務將交給孫易磊，能投能打的他這次將專心投球、打擊為輔，中職選秀會富邦悍將第一指名的王念好，將扛起中華隊第四棒，兩人都是吳柏宏日前點名的「Keyman」。