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貝比魯斯青棒賽／台灣成最受歡迎球隊 開眼界帶來刺激

中央社／ 台北20日電
台東體中為主體代表台灣參加貝比魯斯青棒賽拿下季軍，總教練陳峰岳表示收穫很多，開眼界觀察美國球隊球風，刺激球員們對未來有不同想法，球隊重視的禮貌紀律，讓台灣成為最受歡迎球隊。（台東體中提供）
台東體中為主體代表台灣參加貝比魯斯青棒賽拿下季軍，總教練陳峰岳表示收穫很多，開眼界觀察美國球隊球風，刺激球員們對未來有不同想法，球隊重視的禮貌紀律，讓台灣成為最受歡迎球隊。（台東體中提供）

台東體中為主體代表台灣參加貝比魯斯青棒賽拿下季軍，總教練陳峰岳表示收穫很多，開眼界觀察美國球隊球風，刺激球員們對未來有不同想法，球隊重視的禮貌紀律，讓台灣成為最受歡迎球隊。

2023年貝比魯斯青棒賽（16-18）在美國密蘇里州舉行，今天最後一天賽程，台灣4強不敵美國阿拉巴馬州代表，季軍戰以5比0擊敗美國華盛頓州代表、拿下季軍。

台灣球隊拿下季軍、個人獎項也豐收，陳培力、高懷恩拿下最佳10人外野手獎，蔡承恩拿下金手套二壘手獎，李育朋為金手套投手獎，劉曜豪拿下金手套捕手獎。

陳峰岳接受中央社記者訪問表示，此趟比賽整體而言收穫很大，過往一直以為美國球員揮棒豪邁、風格粗獷，但首場比賽就被震撼到，美國隊打者雖然揮棒豪邁，但不容易揮空、選球很好，跑壘態度也很積極，只要守備稍微沒有處理好、就會多丟一個壘包，都是需要適應的地方。

這次比賽場地都是人工草皮場地，陳峰岳表示，球員們首戰還不適應，也不斷提醒球員們；台灣球員訓練時間長，在同齡球員中實力並不差，觀察美國球員都很有自信，此次帶球員們到美國走一趟，或許也會給他們不同想法，讓他們不要把眼光只侷限在台灣，也可以思考國外打球的可能性，這是除了成績以外帶來的刺激和收穫。

台灣球隊被封為此次「最受歡迎球隊」，陳峰岳表示，台灣球隊從國內訓練就會要求禮貌、看到人要打招呼、守紀律、整理好休息區，到國外其他球隊和球迷看到都非常贊同，球隊比賽結束後都會有當地球迷列隊鼓掌、或者跟球員們要簽名。

陳峰岳表示，此次到美國比賽，台灣球隊也被拿來當作一個典範，也讓球員們知道，平時國內要求他們做的東西都是正確的。

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