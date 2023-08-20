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貝比魯斯青棒／陽益政季軍戰好投 突破生涯最快球速

中央社／ 台北20日電
陽益政。 英沃克運動經紀
陽益政。 英沃克運動經紀

貝比魯斯青棒賽台灣投手陽益政4強提前上班、投出再見保送，季軍戰重新調整，5局無失分好投率隊拿下季軍，此次比賽突破生涯最快球速、也投出自信，大學磨練再挑戰職棒舞台。

貝比魯斯青棒賽台灣此次以台東體中為主體參賽，預賽戰績3勝1敗、以分組第2名直接晉級8強，8強首戰擊敗美國印地安納州代表，今天4強與美國阿拉巴馬州代表交手，比賽前半段領先，6局下被追平，7局下後援投手陽益政投出再見保送，台灣以2比3吞敗。

陽益政很快整理好心情，季軍戰對美國華盛頓州代表先發，投5局飆出10次三振、無失分，率隊終場以5比0拿下季軍。

台灣代表總教練陳峰岳表示，此次組隊參賽投手戰力比較吃緊，包括陽益政、陳世展、李育朋等投手，負擔的投球場次和局數都滿多的，今天本來設定陽益政是最後一戰先發投手，但4強後半段有狀況，在投手戰力不足的狀況下，算是讓陽益政提前上班。

陳峰岳表示，4強比賽後半段也有點運氣球，對方有幸運安打，「陽益政投出再見保送後有注意他的情緒，沒有太大的影響，他是見過許多大場面的投手，不太會受到影響」，季軍戰先發表現很好。

投手陽益政為台東體中今年應屆畢業生，今年畢業投入中職選秀沒有獲得球隊青睞，先前有被選入U18世界盃棒球賽36人培訓名單中，但沒能擠進24人名單；陳峰岳坦言，一開始滿擔心陽益政信心會受到影響，但陽益政很快就調適好心情。

陳峰岳表示，陽益政這段時間身體明顯變粗壯，對於球速提升應該也有幫助，過去最快球速約142、143公里，比賽現場計分板測到不少顆球速超過145公里的球，有突破生涯最快球速，希望他透過此次比賽提升自信，到大學磨練1、2年後，應該有機會再挑戰職棒舞台。

球速 中職選秀

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