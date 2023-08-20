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甲子園／佐佐木麟太郎沒開轟遭淘汰 自覺最後打者很幸福

中央社／ 東京20日綜合外電報導
佐佐木麟太郎。 擷圖自畫面
佐佐木麟太郎。 擷圖自畫面

日本旅美棒球好手大谷翔平母校花卷東高校，陣中強打者佐佐木麟太郎在今年夏季甲子園備受關注，雖然未能開轟就得打包回家，但他說能成為球隊在9局下最後一名上場打者很幸福。

第105屆日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）8月19日進行第12天賽事，由2022年冠軍隊仙台育英高校與花卷東上演「東北內戰」，終場仙台育英以9比4贏球晉級4強，朝二連霸再邁一步。

日本每日體育報導，花卷東打線昨天整場比賽一路熄火掛零到8局結束，直到9局下才戲劇性「復活」，隊友們當時都說「要讓打序重回麟太郎」，結果半局上場8名打者一口氣攻得4分，真的讓打序回到第9個上場的佐佐木麟太郎，而這時花卷東已經兩人出局。

可惜佐佐木麟太郎敲出內野滾地球遭刺殺，成為花卷東最後一位打者。

佐佐木麟太郎昨天4打數沒有安打表現，還吞下2K，他賽後淚流不止，但場邊觀眾仍為花卷東拚戰到最後一刻的精神給予熱烈掌聲。遭淘汰的花卷東維持該校「傳統」，沒有蒐集甲子園的黑土就離場。

佐佐木麟太郎目前以高中生涯累計140轟，居日本高中生紀錄之冠，雖然未能在本屆夏季甲子園如願開轟，但他賽後表示，很高興最後打序能輪回到自己上場打擊，大家都說要讓打序輪回到他，沒想到真的就輪回來，「我認為很幸福」。

佐佐木麟太郎本屆賽會總計16打數6安2分打點，未能開轟就告別高中棒球「聖地」。談到未來的發展，佐佐木麟太郎說，現在完全沒有思考，希望回到岩手縣後再做決定。

甲子園 棒球 大谷翔平

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