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日職／王柏融隔2場重返先發 面對歐力士「恐左」右投

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
日職火腿隊台灣好手王柏融相隔兩場今天再度重返先發，同樣擔任第8棒指定打擊。 截圖自影片
日職火腿隊台灣好手王柏融相隔兩場今天再度重返先發，同樣擔任第8棒指定打擊。 截圖自影片

日職火腿隊台灣好手王柏融相隔兩場再度重返先發，同樣擔任第8棒指定打擊，在火腿這次作客歐力士隊系列賽第三戰終於擔任先發，左打身分將成為克制歐力士隊先發投手的要點。

王柏融在7月30日轉為支配下的正式球員，在本月15日升上一軍，16日更迎來相隔322天的一軍先發，首打席就敲出2分打點三壘打，17日繼續先發首打席就敲出全壘打，相隔699天在一軍開轟，連續兩場先發都有長打演出，也都站上英雄訪問台。

不過火腿18日開始到大阪京瓷巨蛋作客，對歐力士前兩戰，王柏融都沒進入先發打線，僅在昨天後段上場代打，遭到三振，今天重返先發陣容。

歐力士今天先發投手是右投東晃平，今年球季在一軍4場出賽（2場先發），拿下2勝0敗，防禦率3.14，其中對戰右打被打擊率僅1成82，對上左打則是26打數被敲出13支安打，被打擊率高達5成。

歐力士 王柏融 火腿

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