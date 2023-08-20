貝比魯斯青棒賽／陽益政先發好投僅被敲1安 台灣拿下季軍

貝比魯斯青棒賽台灣以台東體中為主體參賽，4強因為再見保送無緣冠軍戰，季軍戰重整心情，投手陽益政、陳培安聯手壓制，僅讓美國華盛頓州代表敲出1安，終場以5比0拿下季軍。

2023年貝比魯斯青棒賽（16-18）在美國密蘇里州舉行，台灣由台東體中代表組隊參賽，另外加入1名花蓮玉里高中球員組隊參賽。台灣預賽戰績3勝1敗、以分組第2名直晉8強，8強首戰擊敗美國印地安納州代表，今天4強與美國阿拉巴馬州代表交手。

4強賽台灣首局靠著陳培力三壘打、對方失誤先馳得點，4局再靠著高飛犧牲打多添1分，5局打完2比0領先。但6局下先被追2分、扳平戰局，7局下因為再見保送台灣以2比3吞敗、沒能晉級冠軍戰。

接著季軍戰台灣與美國華盛頓州代表交手，陽益政先發5局上演三振秀，總計投出10次三振、展現壓制力，陳培安後援2局穩守，兩人聯手僅讓對手敲出1支安打、無失分。

台灣3局下先拿1分，4局下攻下3分，6局下多添1分保險分，順利拿下比賽勝利，球員們也開心帶著國旗進場慶祝。