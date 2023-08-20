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LLB次青少棒／桃園新明闖世界賽冠軍戰 力拚台灣第9冠

中央社／ 台北20日電
LLB世界次青少棒賽圖為桃園新明（圖）19日擊敗加拿大晉級國際組冠軍戰。（球隊提供） 中央社
LLB世界次青少棒賽圖為桃園新明（圖）19日擊敗加拿大晉級國際組冠軍戰。（球隊提供） 中央社

LLB世界次青少棒賽桃園新明今天國際組冠軍戰與拉丁美洲代表庫拉索交手，劉任右、饒又語聯手壓制，陳品彥敲滿貫砲，以8比3拿勝、晉級世界大賽冠軍戰，力拚隊史第9冠。

2023年世界少棒聯盟（LLB）次青少棒賽台灣此次以桃園新明國中棒球隊代表參賽，桃園新明6月在亞太區比賽冠軍戰擊敗韓國、取得亞太區代表參加世界賽。桃園新明雖在世界賽首戰就吞敗，但展現韌性，今天在國際組冠軍戰與庫拉索隊交手。

桃園新明3局上2人出局後有攻勢，王思穩率先敲安上壘，胡冠威、蔡沅錡安打延續攻勢，王思穩跑回球隊第1分，胡冠威在本壘前遭觸殺，桃園新明取得1比0領先。

桃園新明5局上攻勢再起，趁著庫拉索的先發投手控球不穩，吳柏承、饒又語、黃智煦相繼選到保送，攻占滿壘，陳品彥一棒將球打出全壘打牆外，滿貫砲提振士氣，林宇謙再選到保送，利用暴投上到得點圈，胡冠威補上安打添分，桃園新明單局攻下5分、取得6比0領先。

桃園新明7局上靠著吳柏承陽春砲再添分數，攻勢延續鄭浩恩保送上壘、黃智煦敲安，靠著暴投攻占二、三壘，接著靠著保送、滾地球多跑回1分保險分。

桃園新明先發投手劉任右前5局力守不失分，6局續投體力下滑，被庫拉索第4棒擊出安打後，再被敲出一發兩分砲，不過隨後回穩，順利抓到第3個出局數。

7局下桃園新明換上饒又語接手後援，饒又語剛接手連續被敲出2支安打、投手犯規失掉1分，不過及時回穩，讓打者擊出高飛球出局，再連飆2K穩守，完成投球任務。

桃園新明拿勝晉級世界大賽冠軍戰，要力拚台灣LLB次青少棒賽隊史第9冠。

世界大賽 LLB次青少棒

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