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中職／林子偉首秀敲雙安做白工 桃猿6:10不敵統一獅

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中職／林子偉首秀敲2安外帶1失誤 曾總：適應後會越來越好

聯合新聞網／ 實習記者陳品宇
猿隊總教練曾豪駒對林子偉首戰感到滿意。記者季相儒／攝影 藍宗標
猿隊總教練曾豪駒對林子偉首戰感到滿意。記者季相儒／攝影 藍宗標

選秀狀元林子偉今天迎來萬眾矚目的中職首戰，他4個打數敲出2支安打，另外選到1次保送，表現不俗。賽後猿隊總教練曾豪駒認為林子偉表現不錯，也有維持在比賽狀況，相信在適應中職後表現會越來越好。

林子偉前兩個打席分別為四壞球保送、三振，但在六局下第三次打擊時，敲出左外野平飛安打，後續也跑回球隊第3分，一口氣解鎖首安、首得分。

曾總賽後對林子偉的初登場表示滿意，雖然在第一次守備就發生失誤，但依舊是瑕不掩瑜，「我覺得表現還不錯啊，整體都有在比賽狀況內，比賽前半段還在適應，但他還是把自己的該做的設定做好，做好自己的攻擊。」

林子偉在中職最先開張的數據是失誤，令不少球迷意外，他在一局上處理蘇智傑的滾地球時發生失誤，後續讓猿隊先發投手雷法多掉兩分非自責分，不過曾總並沒有太多錯愕，「當然還是會有一些不熟悉嘛，但我相信他會表現越來越好。」

猿隊本場先發投手雷法暌違近兩個月再度先發，他今天雖然吃下6.1局，但被敲出12支安打狂失10分，表現不盡理想。曾總指出，今天雷法失投球比較多，尤其第三局頻頻被獅隊打者掌握住並打了5分大局，但後續就有修正回來。這場比賽是否會對雷法的去留造成決定性的影響？曾總語帶保留：「就是希望說他下一場能表現好這樣子。」

林子偉 曾豪駒

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