中職／猛獅喚醒海嘯般火力 14安、10分摧毀猿軍止3連敗

統一獅隊的火力在今天被喚醒，郭阜林、陳重羽都敲兩分砲，打完3局已經先發9棒全員安打，獅隊終場以10：6擊敗猿隊，中止3連敗，猿隊則是3連勝告終。

猿隊今天「開箱」交易得手的選秀狀元林子偉，擔任先發游擊手、第6棒，還沒站上打擊區，先在1局上面對第1顆朝自己打來的球漏掉，讓蘇智傑靠失誤上壘、陳傑憲跑回分數，在中職開張的第一項數據是失誤。

林子偉此役4打數敲出2安打，另有1保送，前兩打席碰到名字與他相似的獅隊左投林子崴，兩位「Tzu Wei Lin」對決，首打席為連續4顆壞球的保送，第2打席由林子崴飆出三振；第3打席碰到黃竣彥，林子偉敲出首安打，並靠陳晨威三壘打跑回首得分，第8局再面對楊孟沅敲安。

獅隊打線在花果山肆虐，首局郭阜林兩分砲、單局打下3分之後，第3局再以6安打灌進5分大局，陳重羽炸裂兩分砲，將領先擴大為8：2，唐肇廷第7局的安打再挹注2分打點，獅隊得分達到兩位數。

猿隊洋投雷法先發6.1局被敲12安打、失10分（責失8分），失分、責失分雙雙寫下中職生涯最慘紀錄，在洋將831大限之前繳出一張不利的成績單。