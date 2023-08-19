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中職／失誤、保送、三振後 林子偉首安、首得分都破關
相繼解鎖首失誤、首保送、首三振後，「樂天海嘯」林子偉的首安也出爐，今天在第6局從統一獅隊中繼投手黃竣彥手中敲出安打，作為首位打者上壘，並靠陳晨威的三壘打跑回首得分。
林子偉此役擔任先發游擊手、第6棒，還沒站上打擊區，先在1局上面對第1顆朝自己打來的球先漏掉，讓蘇智傑靠失誤上壘、陳傑憲跑回分數，在中職開張的第一項數據是失誤。
林子偉此役前兩打席碰到名字與他相似的獅隊左投林子崴，兩位「Tzu Wei Lin」對決結果，首打席為連續4顆壞球的保送，第2打席由林子崴飆出三振。
林子偉第3打席碰到黃竣彥，擔任第6局首位打者，一棒敲出左外野平飛安打，生涯首安出爐；兩出局後，陳晨威敲出三壘打，讓林子偉在今天把首得分也搞定。
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