甲子園／東北內戰 仙台育英晉4強邁向二連霸

日本高中棒球盛會夏季甲子園今天進行第12天賽事，由去年冠軍隊仙台育英高校與大谷翔平母校花卷東高校上演「東北內戰」，終場仙台育英以9比4贏球晉級4強，朝二連霸再邁一步。

第105屆日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）4強今天已全數出爐，8月21日4強賽分別由仙台育英高校對戰神村學園高校，及慶應高校對決土浦日本大學高校，當天勝出兩隊預定將於8月23日下午2時爭冠。

日本每日體育報導，今年同時有3支東北地方球隊闖進8強賽事，創夏季甲子園首例，其中最受關注的就是上演「東北內戰」的仙台育英出戰花卷東。

兩隊今天打到2局結束都沒得分，但仙台育英從3局上展開凌厲攻勢，先是1棒打者橋本航河敲安上壘又成功盜壘，2棒打者山口脩也獲保送上壘，之後4棒打者齋藤陽敲出內野安打形成滿壘，5棒打者尾形樹人敲出帶有兩分打點的二壘安打，助仙台育英取得2比0領先。

接著6棒打者鈴木拓斗接力敲出一支適時安打，仙台育英再下一城以4比0領先。總計這個半局仙台育英就有9名打者上場。

仙台育英4局上再演大局，半局上場8名打者再拿4分，之後又在7局上再添1分，直到9局上都以9比0大幅領先。

不過，這場賽事進入9局下出現戲劇性發展，前8局熄火1分未得的花卷東打線，終於在9局下「復活」，靠著接連安打一口氣得到4分，讓原本以為勝券在握的仙台育英捏把冷汗，但花卷東終場仍以4比9不敵而遭淘汰。

仙台育英擁有狂暴打線，本屆夏季甲子園首戰就以19比9大勝埼玉縣浦和學院高校，之後又以8比2擊敗福島縣聖光學院高校，只有對上大阪名校履正社高校時，以4比3險勝對手。

朝日新聞報導，夏季甲子園今天的第一場賽事由神奈川縣慶應高校（簡稱慶應）以7比2擊敗沖繩縣沖繩尚學高校（簡稱沖繩尚學），睽違103年再闖4強。

第2場比賽由隊史首闖8強的茨城縣土浦日本大學高校（簡稱土浦日大），對決曾拿過兩次亞軍的青森縣八戶學院光星高校（簡稱八戶學院光星），土浦日大終場以9比2晉級4強。

今天第3場比賽由鹿兒島縣神村學園高校（簡稱神村學園）對戰岡山縣岡山山陽高校（簡稱岡山山陽），兩隊到7局結束仍以0比0僵持不下，但神村學園8局上一輪猛攻得到5分，加上9局上再添1分，終場以6比0完封勝岡山山陽。

神村學園創隊史首闖夏季甲子園4強紀錄，也是繼2006年的鹿兒島工業高校後，再度有鹿兒島縣高校闖進4強賽。