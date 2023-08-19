日職／吳念庭二軍敲2安1打點 王柏融一軍代打吞K

中央社／ 台北19日電
吳念庭。 截圖自推特
吳念庭。 截圖自推特

旅日西武獅隊野手吳念庭今天二軍出賽，單場2安、貢獻1分打點；火腿隊台灣好手王柏融一軍比賽後半段代打上場，吞下三振。

日本職棒二軍例行賽，埼玉西武獅隊與千葉羅德海洋隊交手，西武隊台灣好手吳念庭先發打5棒、守一壘。

西武隊開賽就有攻勢，1局上靠著保送、愛斗二壘打、滾地球先馳得點，再靠著保送、吳念庭敲出右外野方向安打送回第2分。

吳念庭3局上敲出中外野方向飛球出局，5局上吞下三振，7局上2人出局後敲出中外野方向安打，9局上再敲出一壘方向滾地球出局，今天總計5打數敲出2支安打、有1分打點。

兩隊2到8局都沒有拿下分數，西武隊9局上靠著保送、愛斗安打推進、高木涉再選到保送攻佔滿壘，滿壘時高飛犧牲打跑回第3分。羅德隊打線受制、沒能拿下分數，西武終場以3比0拿勝。

日職一軍例行賽北海道日本火腿鬥士隊與歐力士猛牛隊交手，火腿隊台灣好手王柏融沒有先發出賽，9局上代打上場吞下三振，火腿隊終場以1比2吞敗。

日本火腿鬥士 吳念庭 羅德海洋 王柏融 歐力士猛牛 千葉羅德

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