中職／林詔恩首度先發苦吞敗投 餅總仍按讚：再加強決勝球

統一獅隊年輕左投林詔恩昨天迎來生涯初先發，投3.2局被敲出5支安打失4分，吞下生涯首敗。雖然林詔恩首度先發出師不利，但總教練林岳平仍給予高肯定，表示林詔恩的投球內容以第一場先發來說可圈可點，未來再加強決勝球、累積經驗後，本季仍有一定機會先發。

林詔恩在今天受訪時談到初先發的感想，笑著說：「有點累。」林詔恩提到，賽前希望能把自己好的東西展現出來，雖然最後帳面結果不好，但對表現很滿意，也很高興後面的局數沒有像前面一樣緊張，退場時江承峰和古林睿煬也鼓勵「第一次這樣就不錯了」。

首度先發遇到最大的瓶頸是什麼？林詔恩沒猶豫太多就指出，決勝球投不出來是最大的課題，沒有可以引誘到一軍打者的球路，加上壞球大多時候都走在前面，讓自己在第一局跟第四局投得特別辛苦，「對打者投的決勝球都太高，不是自己想要的位置，最印象深刻的打席是第一棒對凱威，一失投就被打成三壘安打，跟二軍比起來，一軍打者更能掌握失投攻擊。」

對於林詔恩的先發初體驗，林岳平認為林詔恩雖然一開始以失投開場，但整體內容相當不錯，以第一場先發而言很難再要求更多，後續林詔恩在二、三局回穩，期間送出4K，餅總也認為這是他應有的實力，未來加強決勝球可以更站穩一軍腳步。

這場先發後，林詔恩在今天隨即被下放二軍，之後還會有在一軍出賽的機會。餅總提到，目前應該不會讓林詔恩固定輪值，未來二軍的出賽會以調整為主，讓他每次出賽都能獲得充分休息，「會掌控用球數，不會投到過度，但不會用球數去預設他，希望他能在有力的局數內控制好投球內容。」