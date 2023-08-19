中職／林子偉強勢接管猿隊游擊？林承飛：有競爭才能成長

今年選秀狀元林子偉上周經過震撼交易後轉戰樂天桃猿隊，並在今天首場先發擔任第6棒、游擊手，令原先火力已是聯盟頂尖的打線更加升級。林子偉的加入對猿隊未來內野布局帶來衝擊，首當其衝的就是主戰游擊手林承飛，本季攻守兩端都面臨小低潮的他則樂觀看待，直言良性競爭對球隊是好事。

高中畢業即投入選秀的林承飛從2015年被猿隊選入後，隔年就火速站穩猿隊一軍位置，過去7個賽季都是樂天先發最多場的游擊手。但他本季繳出進職棒後最低迷的成績，打擊三圍都是生涯最差，在季中也曾一度下放二軍調整。除了進攻火力不如以往，林承飛在習慣的游擊區也遭遇亂流，本季守備率為生涯新低，並在職業首次以三壘手身分出賽。

在6月15日回歸一軍後，林承飛的手感逐漸回溫，在七、八月打擊率都接近3成。談到近期好手感，林承飛提到下二軍後，總教練曾豪駒跟二軍打擊教練林政億給了很多建議。「盡量把揮棒軌跡縮短，以擊球為主，下二軍後曾總跟政億學長都有給我很棒的指導，自己有去嘗試感覺很不錯，就繼續維持。」

談到今年的守備低潮？林承飛坦言：「只能用糟糕來形容。」他提及之前守備端從未遇過這樣的狀況，心理因素也給自己守備滿大壓力，希望藉由這次的亂流能有所成長，雖然因此移防到三壘，但這都讓自己有更多機會留在場上，上場就是完成教練給的任務。

在大聯盟等級的林子偉加入後，林承飛的游擊位置面臨生涯最大挑戰，對此林承飛心態很正向，讚賞林子偉在攻防兩端一直都是很穩定的選手，自己也抱持學習態度，期待能從對方身上汲取經驗。「良性競爭啦，有競爭才能成長，當然會想到回游擊，畢竟一開始就是這個位置，但還是以教練安排為主。」