中職／WBC外野→桃猿游擊 餅總看林子偉守位不意外

統一獅隊成為「子海嘯」林子偉在中職首戰的對手，扛起先發游擊手、第6棒，獅隊教頭林岳平看他的打序、守位安排直言不意外，這樣的安排自然有其道理。

猿隊教頭曾豪駒指出，林子偉已經差不多3周沒有比賽，先讓他從比較後面的棒次去找節奏，適應對戰感覺。

林子偉昨天的練球狀況，符合教練團預期，「看起來還不錯，整個接球都有一定水準。」昨天也為他安排實戰投打練習，去感受與投手對決的感覺，曾豪駒說：「看起來狀況維持還OK。」

林岳平季前掌經典賽中華隊兵符時，將林子偉放在外野，猿隊版的林子偉將從游擊出發，餅總表示並不意外，「他本來就游擊。」至於棒次安排，他也不覺得奇怪，「放在那裡，一定有他的道理。」