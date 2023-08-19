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中職／2主砲打擊率2成不是問題 餅總說問題是打的時機

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
統一獅隊總教練林岳平。本報資料照片
統一獅隊總教練林岳平。本報資料照片

統一獅隊近況低迷，今天將何恆佑、郭阜林升上一軍，總教練林岳平表示：「就打打看！」兩位主砲林安可、蘇智傑下半季都陷入低潮，餅總點出打擊率2成不是問題，「但那2成的安打都不在關鍵時刻，幾乎沒有傷害。」

獅隊在3連戰遭到味全龍隊橫掃，昨天暴打16支安打還是贏不了球，目前下半季只有7勝13敗1和、勝率0.35，更要命的是全年戰績已經掉到第3，目前與樂天桃猿隊無勝差，但勝率以些微落後。

談起昨天比賽，林岳平一針見血，「該得分的局面都沒得分，打16支安打才打5分（實為6分）才有問題。」

他指出，球隊主要的攻擊手在得點圈沒有適時一擊，選手低潮難免會有，但這一波確實有比較長，「從下半季到現在，狀況比較低迷，安可、智傑下半季打擊率2成初，2成初不是不好，但那2成安打都不是關鍵時刻，幾乎無法給對手造成傷害。」林安可下半季打擊率僅1成77，蘇智傑則是2成22。

林岳平 林安可

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