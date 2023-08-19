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中職／「子海嘯」第一道浪 桃猿林子偉扛游擊手出戰統一獅
「子海嘯」的第一道浪，今天席捲桃園棒球場，林子偉擔任樂天桃猿隊先發第6棒、游擊手，出戰統一獅隊，獅隊則由名字與他接近的左投林子崴先發，成為林子偉在中職首打席的對手。
林子偉為今年選秀台鋼雄鷹隊挑選的狀元，上周「打包」送往猿隊，換取3名選手和王柏融未來返台的議約權。林子偉16日正式完成加盟、披上猿隊25號球衣，今天迎接首場賽事到來。
在中職的第一戰，林子偉擔任游擊手出賽，與林立搭檔二游。
中職過去旅美回歸能在游擊位置上穩定發展的選手極其罕見，陳鏞基2011到15年都以游擊為主已是唯一一例，郭嚴文站過46場先發游擊，但生涯多以二壘為主，胡金龍則是在游擊出賽4場後就轉往外野奔馳。
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