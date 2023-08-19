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LLB次青少棒／桃園新明勝加拿大 晉國際組冠軍戰

中央社／ 台北19日電
LLB世界次青少棒賽桃園新明（圖）19日與加拿大隊交手，終場以14比0拿勝、晉級國際組冠軍戰。（球隊提供）
LLB世界次青少棒賽桃園新明（圖）19日與加拿大隊交手，終場以14比0拿勝、晉級國際組冠軍戰。（球隊提供）

LLB世界次青少棒賽桃園新明今天與加拿大隊交手，先發投手胡冠威4局好投，加上打線火力發揮，饒又語、吳柏承開轟，終場以14比0拿勝、晉級國際組冠軍戰。

桃園新明國中棒球隊此次代表台灣參加2023年世界少棒聯盟（LLB）次青少棒賽，6月在亞太區比賽冠軍戰擊敗韓國、取得亞太區代表參加世界賽。

LLB次青少棒賽世界賽總計12支球隊參賽，預賽分國際組、美國組，採分組雙敗淘汰賽制，桃園新明首戰雖然不敵波多黎各落入敗部，但展現韌性，依序擊敗歐非區代表（捷克）、再度與波多黎各交手拿勝，今天與加拿大隊交手投打發揮。

桃園新明首局就有攻勢，靠著徐梓奕、劉任右接連安打，吳柏承開轟、3分砲幫助球隊取得3比0領先，2局林宇謙率先敲出二壘安打、王思穩獲得觸身球上壘、胡冠威選到保送上壘，滿壘時靠著短打戰術跑回1分。

桃園新明4局靠著鄭浩恩適時二壘打送回球隊第5分，5局再起攻勢，靠著保送、安打攻勢串聯，饒又語也開轟，單局攻下9分、奠定勝基。

桃園新明今天先發投手胡冠威4局僅被敲出2支安打，饒又語登板後援穩守，沒讓對手拿下分數，拿下比賽勝利、晉級國際組冠軍戰，下一戰與拉丁美洲代表（庫拉索）隊交手，爭取世界賽冠軍戰門票。

LLB次青少棒 棒球

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