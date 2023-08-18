中職／獅隊16安贏不了 龍隊3戰清盤重返下半季龍頭

統一獅、味全龍隊今天上演打擊大混戰，獅隊16支安打贏不了球，此役從0：4落後追起，終場仍以6：8輸給龍隊；龍隊在這波3連戰橫掃獅隊、取得4連勝，賽後以12勝8敗1和、勝率6成重返下半季龍頭。

獅隊由新人林詔恩生涯初先發，投3.2局被敲5安打、失4分，他在首局就遇到麻煩，龍隊首棒李凱威的三壘打開路後，吉力吉撈．鞏冠再獲保送上壘，高孝儀續敲安打，林詔恩還沒拿到出局數已經先掉1分，郭天信續以高飛犧牲打建功，龍隊取得2：0領先。

4局下吳東融一壘打、蔣少宏二壘打、張政禹三壘打依序出現，龍隊再攻下2分擴大領先，也在此時打退了林詔恩。

獅隊處於0：4落後，但打線帶給龍隊極大威脅，5局上前兩位打者林岱安、林子豪都敲安打，推進後由陳傑憲的高飛犧牲打為獅隊首開紀錄。

龍隊先發投手錡龍在第6局遇到更大麻煩，留下兩出局、一二壘有人局面交給王躍霖，這回拆彈本領失效，林益全代打敲出二壘打帶有2分打點，將錡龍留在壘包上的跑者都兌現成分數，三壘手吳東融的失誤，讓本該結束的半局沒結束，林靖凱安打再敲回1分，獅隊追近到4：5。

兩隊後續維持你1分、我1分的節奏，獅隊消弭不了落後差距，最終以2分之差落敗；李凱威單場3安打，包括1支二壘打、1支三壘打，貢獻2分打點，林凱威則是把關最後1.1局，踩住獅隊攻勢，獲選單場MVP。