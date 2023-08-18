中職／瑞恩初登板繳五局好投摘首勝 丘總：控球還要再琢磨

富邦悍將隊今天在主場迎戰來訪的中信兄弟隊，派出新洋投瑞恩掛帥先發，他中職初登板主投5局僅失1分非自責分，打線也給這名新成員十足火力援護，在申皓瑋敲出生涯新高單季第9轟領軍下，以6：1擊敗兄弟。瑞恩順利摘下首勝，賽後他表示對來台首戰順利開張勝投很開心，唯一的遺憾是沒辦法投到第六局。

悍將今天二局下半靠著葉子霆的安打先馳得點，但瑞恩在穩健的前三局後，第四局遭遇亂流，陳文杰的滾地球原有機會形成雙殺，瑞恩卻自亂陣腳，傳向二壘時發生失誤，後續陳家駒的安打讓兄弟扳平比分。

不過悍將在下個半局攻勢再起，張進德安打上壘後，申皓瑋大棒一揮掃成左外野的兩分砲，這發幾乎飛出場外的全壘打是本季第九轟，也刷新個人單季紀錄。富邦第五局把握兄弟換投亂流再添得兩分、第八局又攻下一分，最終以5分之差終止近期2連敗，兄弟則是苦吞3連敗。

在距離831洋將大限不到兩周、賽事又頻頻因雨延賽的當下，瑞恩的開箱也幾乎形同「期末考」，他在這場比賽用了101球吃完5局，被敲出2支安打、送出3次四壞，僅失1分非自責分，另外飆出5次三振，繳出一張不俗成績單。

悍將主帥丘昌榮賽後提到瑞恩的球威不錯，無論是伸卡球或是二縫線都投得很到位，但面對具有纏鬥能力的台灣打者顯然需要再琢磨一下控球，畢竟也花了不少用球數，「接下來離（831洋將大限）也剩沒幾場，所以這些都在評估裡面。」

賽後瑞恩受訪則表示第一場比賽投起來很有趣，球迷們的應援也很熱情，很高興能拿下首勝，但在第四局發生失誤讓他多用了許多用球數，無法投到第六局是今晚的小遺憾。

談到對於中職打者的第一印象，瑞恩說：「他們程度很高，擊球及纏鬥能力也很優秀，讓你得付出一定努力，所以我很高興第一場就能拿下勝投。」

當被問及兄弟打者的纏鬥能力是否造成第四局的亂流，瑞恩則認為責任在自己身上，若自己沒發生失誤，後續就不會投那麼辛苦，之後的賽事需要更專注在每個守備機會，「我不會認為是壓力，因為如果第四局我沒發生失誤、成功製造雙殺的話就不會有後來的失分；第五局很多我覺得不錯的球也都被打成界外，之後希望能確實執行配球策略。」