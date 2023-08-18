中職／壘上被兄弟追問safe還out 申皓瑋：尊重裁判

富邦悍將隊今天以6：1擊敗中信兄弟隊，申皓瑋敲出致勝兩分砲，但比起開轟，還有一項對他來說更難得的紀錄，就是生涯第一次單場3次四壞保送，申皓瑋也說：「3個保送，可以為球隊貢獻，比全壘打還開心。」

申皓瑋過去單場最多為2次四壞保送，今天4次上壘，除了4局下的兩分砲之外，其餘都是四壞保送，締造生涯第一次單場選到3次四壞保送的罕見紀錄。

「還滿棒的。」申皓瑋笑說，3次保送，比全壘打還開心；他在2局下的保送後發動盜壘，判決安全上壘，兄弟提出挑戰期間，被兄弟選手包圍聊了什麼？申皓瑋說：「他們問我out還safe，給我承認喔！我就說當然是safe啊！坤宇說有碰到，我是有感覺，但尊重裁判。」他笑說其實自己也沒有很明確，「但就safe。」

申皓瑋此役敲出的兩分砲為本季第9轟，已經突破個人單季最佳成績，有望進一步締造生涯第一個雙位數全壘打賽季。