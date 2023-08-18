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T1聯盟／特攻解約後才簽約 台新跳出來澄清無惡意挖角林秉聖

T1聯盟／挖角風波 台新金控集團旗下台新育樂提出三大駁斥

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
瓊斯盃男籃比賽昨天由中華藍隊對上日本隊，中華隊3號林秉聖（圖）展現壓制力。記者曾原信／攝影 曾原信
瓊斯盃男籃比賽昨天由中華藍隊對上日本隊，中華隊3號林秉聖（圖）展現壓制力。記者曾原信／攝影 曾原信

對於近日外界所質疑的挖角風波，台新金控傍晚為旗下的台新育樂公司發出聲明，提出三大點駁斥如下：

一、台北台新球團循正式管道於6月25日向中信球團提出書面報價，並於8月15日中午取得中信球團書面回覆將不匹配報價，因而中信球團已於8月15日提前終止與林秉聖合約，並正式宣布林秉聖成為自由球員，之後於8月16日，「台北台新球團」始與林秉聖簽約，一切程序合乎規範，並無所指摘惡意挖角情事。

二、在8月15日中信球團尚未提前終止合約前，任何球團在未收到不匹配報價之前，本即不應該有與林秉聖簽署任何具有拘束性的合約並強令遵循。其後林秉聖也已於8月16日正式書面表達拒絕其他球團之意，故公司確實係在林秉聖無其他有效合約之狀態下始進行簽約，各界勿被不實資訊所誤導。

三、台北台新球員林秉聖目前代表中華隊出賽瓊斯盃，考量球員備戰狀態，希望其他球團勿再散播不實訊息，影響球員表現；也期盼各界應重視球員意願，以球員最大權益處理本案。倘後續仍有對於本公司或球員惡意指控，公司將採取必要法律措施以維護本公司球團及球員權益。

林秉聖 瓊斯盃 中華隊

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