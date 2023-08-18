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中職／統一獅新洋投布萊威進牛棚練投 大讚台灣應援

中央社／ 台北18日電
統一獅新洋投布萊威牛棚練投 中華職棒統一獅隊新洋投布萊威（Scott Blewett）18日隨隊一軍，並進牛棚練投10球，適應用球、投手丘與捕手搭配。（統一獅隊提供）
統一獅新洋投布萊威牛棚練投 中華職棒統一獅隊新洋投布萊威（Scott Blewett）18日隨隊一軍，並進牛棚練投10球，適應用球、投手丘與捕手搭配。（統一獅隊提供）

中職統一獅新洋投布萊威今天隨隊一軍並進牛棚練投10球，若布萊威在後續練習都沒問題，下星期就有望在一軍出賽。布萊威則表示，這次是自己第一次到亞洲，對台灣印象非常好。

布萊威在16日抵台向獅隊報到，經過體檢等程序，今天獅隊作客天母棒球場與味全龍隊交手的賽事，布萊威隨隊一軍。獅隊總教練林岳平今天接受媒體訪問時表示，布萊威今天在牛棚僅投10球，「看起來不錯，變化球、速球球速都還不錯，算是高壓型投手」。

林岳平表示，布萊威預計下星期會上一軍出賽，雖然才剛到台灣，不過直到上星期要來台灣前，在美國都有持續出賽，「這星期調整一下，預計星期日（20日）在二軍實戰投打練習（Live BP），如果沒問題的話就下週一軍」。

布萊威受訪時則表示，今天進牛棚練投主要是適應用球、投手丘與捕手搭配，投了四縫線、卡特球及滑球，雖然經過了漫長旅途，但現在感覺狀況還不錯。這次是布萊威第1次來到亞洲，他說：「一直想要來亞洲，很高興第1次就是來台灣。」

至於認識的台灣選手，布萊威提到，之前在美職皇家隊小聯盟時，有遇過前旅美投手王志庭，因此對台灣有很好的印象。布萊威在來台灣之前，也有透過朋友先聯繫上獅隊洋投布雷克、克維斯，另外也認識中信兄弟洋投艾里歐、艾士特，以及富邦悍將洋投伍茲。

之前布萊威有看過獅隊與味全龍交手的賽事轉播，他特別提到，印象很深刻的是台灣應援方式，「球迷很有活力，很投入、很熱情，跟美國棒球很不一樣，比較像是美式足球的感覺，很期待可以出賽」。

被問到是否擔心台灣悶熱的天氣，布萊威則表示，已經有事先做好心理準備，而且之前在勇士隊小聯盟時有待過密西西比州，「那邊天和台灣類似，比較濕熱」。

牛棚 林岳平 味全龍

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