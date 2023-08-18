中職／徐若熙傷後首度投滿2局 葉君璋透露回歸時間點

中職味全龍隊徐若熙今天二軍先發登板投2局無失分，這是他傷後首次投滿2局，最快球速155公里，教頭葉君璋表示，今天徐若熙看起來投球很順暢，透露回歸一軍時間並不會太晚。

徐若熙去年7月接受肘韌帶置換（Tommy John）手術，去年底開始恢復傳接球，休養調整約1年，今年7月開始實戰投打練習（Live BP）；8月8日術後首度實戰出賽對上U18世界盃棒球賽培訓隊，13日則是首度在二軍登板對統一獅隊二軍，投1局無失分。

味全龍隊二軍今天與台鋼雄鷹隊交手的賽事，徐若熙先發登板投2局，第1局1出局後雖然被曾子祐擊出內野安打，不過讓下一棒藍寅倫擊出雙殺打，這也是藍寅倫從樂天桃猿隊被交易到雄鷹隊之後首度出賽；2局上1出局後，徐若熙被杜家明敲一壘安打，不過接下來連飆2次三振。

總計徐若熙用29球投2局沒有失分，談到徐若熙今天的表現，龍隊總教練葉君璋受訪時表示，「看起來滿順暢的，而且投到愈後面感覺起來動作更流暢、更輕鬆」。至於球速部分，葉君璋指出，徐若熙今天最快到155公里，直球均速約150公里。

葉君璋指出，之前徐若熙剛到一軍隨隊時，投球動作跟以前有點不一樣，「所以才會叫他上來調整，大家幫他找回以前的動作，現在幾乎沒有什麼不一樣了」。

談到徐若熙上一軍的時間點，葉君璋尚未講出明確時間，不過透露並不會太晚，而且首戰會在主場投，目前已經有安排，「其實今天這樣的狀況就可以了，看起來是好的，就看他明天手臂狀況如何，如果很正常、沒有不舒服，就是他已經正常了，球數再看狀況慢慢加」。

雖然徐若熙從開刀到現在已經過了超過1年，不過葉君璋指出，「（休養）時間以正常來看已經過了，現在是很安全的時間，只是我們希望要保險一點點」。