中職／丘總一聽陳聖文就讚「優秀」 下半季上一軍有機會

富邦悍將隊簽下榜眼王念好，等他打完U18世界盃棒球賽後，會先到二軍報到，是否有機會在球季尾聲升上一軍？總教練丘昌榮不排除可能性，第二指名選進的投手陳聖文同樣有機會。

丘昌榮表示，王念好打完U18後，看看他的身體狀況，若沒有問題會在二軍出賽，「如果一切正常，不排除在後半段上來一軍比賽。」

陳聖文也在今天現身新莊棒球場，已經完成簽約，丘昌榮一提到這名選手就大讚很優秀，「也是希望他未來能在一軍有好表現，還是會先讓他到二軍，看什麼時機點比較恰當，若身體強度、各方面配合如我們預期，我想也是有機會在球季後半上來一軍。」