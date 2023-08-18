中職／丘總一聽陳聖文就讚「優秀」 下半季上一軍有機會
富邦悍將隊簽下榜眼王念好，等他打完U18世界盃棒球賽後，會先到二軍報到，是否有機會在球季尾聲升上一軍？總教練丘昌榮不排除可能性，第二指名選進的投手陳聖文同樣有機會。
丘昌榮表示，王念好打完U18後，看看他的身體狀況，若沒有問題會在二軍出賽，「如果一切正常，不排除在後半段上來一軍比賽。」
陳聖文也在今天現身新莊棒球場，已經完成簽約，丘昌榮一提到這名選手就大讚很優秀，「也是希望他未來能在一軍有好表現，還是會先讓他到二軍，看什麼時機點比較恰當，若身體強度、各方面配合如我們預期，我想也是有機會在球季後半上來一軍。」
陳聖文與曾峻岳是台中市中山國中相差一屆的學長、學弟，今天也在球場相見歡，一碰面先敘舊當年多小隻。陳聖文自認拿手球路滑球，進來悍將後，「想要先把每個球種控制到自己可以控制。」他說：「按照球團給的課表，好好準備自己，期望是可以盡快準備好，為球隊付出。」
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