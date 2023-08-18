日職／王柏融IG發文「做自己的光」張育成留言：繼續猛

旅日好手「大王」王柏融升上一軍後，前2次出賽都有長打演出，他昨天在IG發文勉勵自己，同在海外奮戰的經典賽隊友張育成也留言支持。

王柏融15日升上火腿一軍，首戰未出賽，隔天擔任先發第八棒，首打席就掃出三壘安打。昨天同樣打第八棒，首打席轟出右外野方向全壘打，連2天都幫助火腿贏球並登上英雄訪問台，令許多台灣球迷相當振奮。

王柏融昨晚在IG發文寫道，「做自己的光，持續不斷的靠近夢想！」吸引不少球迷及球界人士留言，旅美好手張育成也留言：「繼續猛。」

王柏融在中職創下輝煌成績，2019年轉戰日職火腿隊卻不順遂，首年就遭遇傷病。接下來幾年大王表現起伏不定，去年更陷入大低潮，只在一軍出賽15場，打擊率0.063。今年他和火腿簽下育成合約，努力好幾個月終於獲肯定，7月30日轉為支配下，8月15日登入一軍。他也達到監督新庄剛志的期待，連2場打出長打，成為打線「起爆劑」，幫助火腿贏球。