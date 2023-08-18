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中職／王念好簽約金555萬當悍將 總額730萬破野手紀錄

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊與王念好完成合約。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊與王念好完成合約。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今與選秀第一指名球員王念好完成簽約，雙方以簽約金555萬、月薪9萬及激勵獎金175萬的條件，簽下2.5年的合約，合約總值高達730萬元，也表現出悍將球團對王念好的高度期望。目前王念好正積極備戰U18世界盃賽事，並首度扛起台灣隊長的重責，待賽事結束後將正式向悍將隊報到投入訓練。

今年18歲的王念好在台東出生，身高183公分、體重85公斤，畢業於桃園北科附工，守備位置為內野手，高中時期展現出絕佳的打擊能力，是備受期待的重砲內野手，於高二、高三連兩年拿下玉山盃全國青棒賽明星球員最佳三壘手獎。

2022年王念好首度入選U18中華隊國手並擔任中心棒次，繳出17打數5安打、上壘率五成的優異表現。今年王念好再度入選U18世界盃中華隊國手，目前隨國家隊集訓備戰中，悍將隊期許王念好能在國際賽中打出好表現、為國爭光，並於加入悍將隊後持續成長，成為悍將隊未來重要核心戰力。

悍將隊本次與王念好簽下總值730萬元的合約，球團也期許王念好能發揮優異的天賦，並能夠在密集的高強度職棒賽事中發揮實力，為球隊打下每一場勝利。

中職史上最高簽約金紀錄為2002年蔡仲南的600萬，早已被視為不可能衝破的天花板，近年都改以加上激勵獎金的方式來衝總額，中信兄弟隊余謙以750萬（簽約金550萬、激勵獎金200萬）保有紀錄，野手紀錄原為統一獅隊林子豪（簽約金550萬、激勵獎金160萬）、台鋼雄鷹隊曾子祐（簽約金570萬、激勵獎金140萬）同為加總710萬，王念好以730萬破野手紀錄。

中華隊 台鋼雄鷹 富邦悍將

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