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中職／林孝程申訴討回1支內野安打 葉子霆還是再見失誤
味全龍隊15日以2：1擊敗富邦悍將隊，林孝程打出的二壘方向滾地球，當時記為二壘手葉子霆的傳球失誤，經提出申訴後檢視改判為內野安打加失誤。
兩隊該役以1：1僵持，9局下曾峻岳在兩出局、一壘有人時上場，先被陳品捷敲出安打，林孝程打向二壘方向，葉子霆接球後傳一壘發生暴傳，李凱威趁這記暴傳跑回本壘，向悍將隊說再見。
當時記錄為林孝程靠葉子霆的失誤上壘，經申訴後，中職競技組今天更正記錄，「針對2023/8/15（二）編號第199場例行賽，9局下味全龍打者林孝程擊出二壘方向滾地球之記錄判定，重新審視後改判。更改內容如下：1、林孝程內野安打上壘。2、李凱威藉由二壘手傳球失誤回本壘得分。」
即便不傳偏，林孝程仍可望先一步上壘，改判後他的安打加1，葉子霆仍維持再見失誤。
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