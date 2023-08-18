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中職／台鋼也有韓籍外援！韓職「最強外掛」將指導培訓啦啦隊 還計畫揪隊友來台

中職／「最強外掛」安芝儇曾為桃猿開球 接球的是雄鷹王溢正

聯合新聞網／ 綜合報導
安芝儇。 截圖自安芝儇IG
安芝儇。 截圖自安芝儇IG

樂天桃猿隊今年網羅韓籍啦啦隊女神李多慧，引發不少話題。李多慧人氣始終居高不下，每次來台都能造成轟動，IG追蹤數更是突破百萬。如今中職新軍台鋼雄鷹隊，將邀請曾擊敗李多慧，奪下「最美啦啦隊女神排行榜」第一名的安芝儇擔任「專屬培訓指導」。

現年25歲的安芝儇在18歲時因友人建議，加入韓職培證英雄啦啦隊，他後來在2018年正式加盟韓職樂天巨人啦啦隊，獲封「國民女神」。她在韓職啦啦隊界還有「最強外掛」稱號，靠著近170公分身高和逆天長腿，多次擊敗李多慧登上「最美啦啦隊女神排行榜」第一名，顯見她在韓國人氣非常高。

不過今年3月安芝儇在社群平台證實已離開樂天巨人，與李多慧宣布加盟樂天桃猿時間相近，當時就有不少台灣球迷敲碗她一起來台，如今這個願望有機會實現。

值得一提的是，安芝儇2019年曾受邀來台，參加Lamigo桃猿「辣年糕趴」並擔任開球來賓，負責接球的球員王溢正，日前正好被交易到雄鷹。

李多慧 台鋼雄鷹

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