威廉波特／龜山少棒寫賽史第8次完全比賽 教頭讚加拿大可敬對手

桃園龜山國小今天在威廉波特少棒賽以6比0擊敗加拿大隊，范宸竣等3名投手投出完全比賽，為賽會史上第8次，也是台灣44年來首度在這個世界少棒殿堂成就如此紀錄。

先發的范宸竣主投3.2局，飆出9次三振；邱則瑋、蔡元浩後援2.1局，合計送出5次三振。3人都沒有被擊出安打，沒有投出保送，隊友也沒有失誤。代表加拿大區的北雷吉納（North Regina）少棒隊一籌莫展，全場6局連續18名打者無法上壘，且吞下再見三振。

根據賽會紀錄，這是世界少棒聯盟（LLB）世界少棒錦標賽舉辦76屆以來第8場完全比賽，2017年以來首見；1973年黃清輝、1979年陳昭安都是獨立投出完全比賽，台灣第3度達成，次數居參賽各國之冠。 桃園市龜山國小17日在威廉波特少棒賽迎戰加拿大代表隊，先發投手范宸竣主投3.2局飆出9次三振，與隊友合力投出完全比賽。 中央社

更難得的是，范宸竣3局下以9球三振3名打者，投出完美一局（immaculate inning）。這項紀錄在美國職棒大聯盟比無安打比賽還少見，本季只出現過2次。

桃園龜山國小少棒隊代表亞太區參賽，首次出戰攻守俱佳，全場擊出9支安打，前3局都有分數進帳。

1局上，第4棒吳辰陽在隊友攻占二、三壘時揮出左外野平飛安打，送回2分，為球隊奠定勝基。2局上，邱則瑋揮出高飛犧牲打，桃園龜山再下一城。3局上，賴煜峻、吳昀熹連續揮出二壘安打，替球隊追加一分後，范宸竣發揮「二刀流」身手，轟出左外野方向2分砲，領先分差拉開到6分。

這發全壘打是2015年以來台灣選手首次在威廉波特少棒賽開轟，也是2018年LLB採用新式美國棒球協會球棒規格（USABat）以來台灣小將首轟，彌足珍貴。

范宸竣回本壘後面帶微笑向看台敬禮，三壘側坐滿親友團及僑胞的觀眾席歡聲雷動，有如旅美棒球好手張育成3月在台中舉辦世界棒球經典賽（WBC）期間敬禮風潮再現。范宸竣賽後受訪時未多加著墨，僅說：「這是向觀眾敬禮。」

桃園龜山總教練李政達時隔11年再度率隊重返威廉波特，首戰就派出陣中主力投手，子弟兵表現沒有讓他失望。

桃園市龜山國小少棒隊選手范宸竣（右）17日在威廉波特少棒賽出盡鋒頭，主投3.2局飆出9次三振，且揮出2分砲，賽後接受美國體育頻道ESPN訪問。 中央社

李政達賽後接受中央社訪問時以「可敬的對手」形容加拿大代表隊，提到情蒐時發現對方投手有一定水準，好在陣中小將前3局都能把握得分機會，加上投手范宸竣、邱則瑋及蔡元浩控球、球速及變化球表現可圈可點，首戰告捷讓他非常開心。

桃園龜山旗開得勝後，下一戰將面對日本、墨西哥區的勝隊，預定21日下午5時（台北時間22日凌晨5時）開打。

龜山國小校長丁伯強賽前受訪表示，只希望小將盡全力在場上表現，勝負不是重點，「我們強調的是小朋友一定要有責任心，把自己該做的事情做好，在場上充分發揮、順利達成教練下達的指令，團隊目標就能實現」。

桃園市龜山國小17日展開威廉波特少棒賽事，看台上親友團與僑胞高舉國旗與各式加油標語，替台灣小將打氣。 中央社

龜山國小少棒隊上週飛抵美國，為這項賽事暖身。丁伯強說，非常感謝僑胞這段期間熱情接待，感覺比在台灣到其他鄉鎮市比賽更親切，小朋友非常開心。

駐紐約辦事處長李光章赴賽場致贈加菜金，與賓州威廉波特市長史勞特（Derek Slaughter）一同替台灣小將加油。李光章表示，棒球是台美之間共同的語言，期許選手享受每場比賽，以球會友、為國爭光，為台灣贏得更多友誼，也為自己留下難忘回憶。