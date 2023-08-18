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中職／不熱也當機 鋼龍頭暈狀態投6局8K

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍則是派出鋼龍擔任先發投手。記者蘇健忠／攝影
味全龍則是派出鋼龍擔任先發投手。記者蘇健忠／攝影

投到一半就頭暈，鋼龍靠著多喝水、補充能量品、冰塊降溫，依舊撐滿6局、投出8K，僅失1分的表現幫助味全龍隊保有獲勝機會，才能在比賽尾聲靠劉基鴻的超前轟以3：1擊敗統一獅隊。

鋼龍一直有著怕熱屬性，今天天母棒球場賽前下著雨，氣溫不算太高，但依舊遇到脫水問題，鋼龍表示：「賽前補充水分的方式都一樣，但比賽中感覺有點脫水，導致頭暈。」

總教練葉君璋指出，鋼龍大概從第2、3局就反應身體狀況，「但他還是想辦法投了6局。」也稱讚今天雙方投手表現都很好，「布雷克這兩場對我們投得不錯，（捕手）林岱安對我們打者習性也熟悉。」

在頭暈狀況下還能投完6局，鋼龍表示，過程中就是深呼吸、多喝水，防護員也準備冰塊為自己降溫，還有適時補充一些能量補給品，「讓自己留在場上，之前也遇過類似狀況，今天比較好是有想辦法解決。」

統一獅 劉基鴻 味全龍

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