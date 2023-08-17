中職／鋼龍比賽中頭暈不舒服 仍演出6局優質先發

中職味全龍隊今天的先發投手鋼龍演出6局僅失1分好投，雖然最後沒能拿下勝投，總教練葉君璋點出，鋼龍也是勝利關鍵，因為即使投到一半頭暈不舒服，仍撐到投完第6局。

龍隊今天以3比1擊敗統一獅隊，龍隊先發投手鋼龍用105球投6局，被敲5支安打，出現3次四死球，飆出8次三振，僅失1分演出優質先發，無關勝敗；接著王維中長中繼投2局，被敲1支安打沒有失分，最後奪下本季第2勝；林凱威則是後援投1局無失分。

賽後葉君璋表示，今天雙方先發投手都表現得很好，並透露其實鋼龍今天身體有點狀況，「不是手痛的那種不舒服，而是大概第2、第3局時就說頭會暈，但他還是想辦法投到第6局，我覺得這對我們滿重要的。」

鋼龍賽後指出，比賽到一半感覺有點脫水的狀況，但發生這樣的情況後，自己有做一點調整，像是盡量多補充水分、能量食品，讓自己比較不會那麼不舒服，「還有當下頭有點暈，深呼吸調整一下，防護員也有幫我準備冰桶降溫一下。」

雖然以前鋼龍也有過類似經驗，但他說，「這次做得比較好的是解決這件事情，不會讓自己一直處在不舒服的狀況下。」

獅隊先發投手布雷克用98球完投8局，被敲出8支安打，送出6次三振，失掉3分也繳出好投，不過最後挨轟吞下完投敗。布雷克近2場都對龍隊投出優質先發，葉君璋認為，「捕手林岱安對我們的打擊習性抓得滿準的。」

另外，今天另一場在桃園棒球場、由富邦悍將對上樂天桃猿的賽事，進行到1局下桃猿隊二、三壘有人時，受到雨勢影響，場地狀況不佳而延賽，因未完成第1局比賽不算，將另擇期重賽，補賽日程及場地將依補賽規定另行公布。