中職／向恰恰看齊 葉總的期許劉基鴻收到了

味全龍隊「紅色大砲」劉基鴻在關鍵時刻跳出來，今晚在8局下一發超前2分砲幫助球隊以3：1擊敗統一獅隊，本季第10次獲選單場MVP位居聯盟最多，總教練葉君璋期許他成為「恰恰」彭政閔般的明星球員。

劉基鴻今天4打數敲出2安都是長打，4局下的二壘打也跑回球隊第1分，8局下更是在1：1平手時，從獅隊先發投手布雷克手中敲出擊中左外野標桿的超前轟。

布雷克今天前7局壓制龍隊打線，劉基鴻能夠找到突破口，關鍵是前1局林智勝被三振的打席，劉基鴻說：「那時候三壘有人，看到對方配直球比較多，自己上去的時候（二壘有人）有心理準備。」

「他表現好的時候，球隊士氣不太一樣。」葉總賽後稱讚劉基鴻，「他是球隊主力之一，可以帶動氣氛，這個狀元真的有表現出該有的樣貌。」

如何繼續保持會是劉基鴻的課題，葉君璋指出，要扛起中心棒次一定會有壓力，也不容易，「要成為像恰恰那樣子的球員，向明星球員看齊是他未來努力的方向。」

「每個人都想成為明星球員。」劉基鴻自認在職棒的表現有成長，「但還不夠，在球隊不穩的時候，要能夠跳出來。」

賽後站上MVP頒獎台，劉基鴻的舞步還是不太協調，因為今年10次拿MVP只有4次是在天母主場，不愛喝飲料的他都請隊友喝咖啡，劉基鴻說：「一次訂大桶的，花費比較少一點。」意外節省了一些開銷。