中職／劉基鴻轟倒布雷克 龍登頂全年第一

延續了7局的1：1僵局，「紅色大砲」劉基鴻一棒讓風雲變色，8局下咬到布雷克的偏高速球，轟出一發左外野2分砲，幫助龍隊以3：1擊敗統一獅隊拿下3連勝，登頂全年度第一，下半季戰績與龍頭樂天桃猿隊無勝差。

獅隊今天在1局上先靠陳鏞基的二壘安打得分，不過4局下劉基鴻敲出二壘打後，郭天信的適時安打也幫助龍隊追平比數。

獅隊先發投手布雷克壓制了7局，用球數還不到90球，8局續投卻遇到亂流，先被吉力吉撈．鞏冠敲出安打，1出局後輪到劉基鴻，一棒將球掃到左外野擊中全壘打標桿，兩分砲超前比數。