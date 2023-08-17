中職／劉基鴻轟倒布雷克 龍登頂全年第一
延續了7局的1：1僵局，「紅色大砲」劉基鴻一棒讓風雲變色，8局下咬到布雷克的偏高速球，轟出一發左外野2分砲，幫助龍隊以3：1擊敗統一獅隊拿下3連勝，登頂全年度第一，下半季戰績與龍頭樂天桃猿隊無勝差。
獅隊今天在1局上先靠陳鏞基的二壘安打得分，不過4局下劉基鴻敲出二壘打後，郭天信的適時安打也幫助龍隊追平比數。
獅隊先發投手布雷克壓制了7局，用球數還不到90球，8局續投卻遇到亂流，先被吉力吉撈．鞏冠敲出安打，1出局後輪到劉基鴻，一棒將球掃到左外野擊中全壘打標桿，兩分砲超前比數。
布雷克最終完投8局但等不到獅隊打線翻盤，丟掉3分吞下本季第7敗，被敲8支安打包含1轟，另有6次三振；龍隊先發投手鋼龍6局投出8次三振，被敲5支安打丟掉1分，無關勝敗，中繼2局無失分的王維中拿下本季第2勝。
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