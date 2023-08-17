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日職／讚王柏融「把球打到台灣山腳」 新庄卻稱他：非全壘打型
日職火腿隊今天以5：0擊敗羅德隊，拿下追平本季最長的5連勝，台灣好手王柏融的陽春砲成為勝利打點，監督新庄剛志一邊稱讚王柏融「把球打到台灣山腳下」，一邊也稱王柏融「不是全壘打型打者」。
王柏融昨天升上一軍的第一場出賽就敲出2分打點三壘打，今天繼續先發在首打席棒打美馬學，3局下敲出一支先馳得點的陽春砲，全場3打數2安打，兩場出賽後打擊率來到5成整。
提到王柏融的那一轟，新庄剛志表示：「王柏融的揮棒速度就算是在火腿隊，也是頂尖的，只要有打中球心就能飛得很遠，應該有飛到台灣山腳下了。」
王柏融連續兩天敲出長打有活躍表現，新庄剛志認為：「今天的全壘打雖然很好，但昨天把球打到左中間方向的才是王柏融，因為他不是全壘打型打者。」
即使打出5連勝，火腿距離5成勝率仍有14場的差距，新庄剛志表示，先前就說過球隊需要一些時間爆發，乘著這樣的氣勢，從連勝開始找到節奏，開始贏球。
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