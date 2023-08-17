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中職／陳雁風看好林子偉反應能力 但也點出未來4大考驗

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
林子偉從美職轉戰中職，對身心都是很大考驗。記者藍宗標／攝影
林子偉從美職轉戰中職，對身心都是很大考驗。記者藍宗標／攝影

中職選秀' rel='中職選秀' data-rel='/2/213297' class='tag'>中職選秀狀元林子偉加盟樂天桃猿隊，未來戰場將從美職變成中職，猿隊內野教練陳雁風提出見解，認為他的體力、身體狀況、國內場地、氣候都是考驗，下半季經驗可為明年完整春訓、球季做好準備。

陳雁風認為，林子偉在國外打滾這麼多年，已到一定層級，又有不少國際賽經驗，應該會很快適應中職。

林子偉從台鋼雄鷹隊被交易到猿隊，中職首戰將是後天桃園主場對決統一獅隊，先以防守內野為主。

陳雁風表示，近年台灣打者進步很大，球的彈性也好，擊球速度很快，這是林子偉防守需要注意之處；現在還不知他的移動範圍、感覺，但他在美國也以內野為主，反應能力一定不錯。

陳雁風提到比賽球在國內球場的彈跳速度，強調「各場地都不同」，除了天母球場是人工草皮，其他天然草皮球場都會減速，尤其台南球場比較慢。

他表示，國外球場大同小異、沒有什麼問題，台灣變化較大，需要一點時間適應，林子偉要注意這點。

另外，陳雁風認為台灣氣候比較潮濕，不像美國那麼乾燥，疲憊度、專注度都會受到影響，也是林子偉需要調適之處。

猿隊內野教練陳雁風認為，林子偉未來有很多考驗需要克服。記者藍宗標／攝影
猿隊內野教練陳雁風認為，林子偉未來有很多考驗需要克服。記者藍宗標／攝影

林子偉 中職選秀 陳雁風 中職

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