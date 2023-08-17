日職／王柏融相隔657天敲雙安 退場接受掌聲

日職火腿隊台灣好手王柏融今晚彷彿回到2021年，敲出暌違669天的全壘打，單場雙安也是相隔657天的第一次，被代跑換下場休息時，火腿新主場響起掌聲。

昨天才本季首次一軍出賽的王柏融，今天再次先發擔任第8棒、指定打擊，面對熟悉的對手美馬學，3局下的首打席就將一顆134公里指叉球，敲成右外野陽春砲，為火腿先馳得點。

4局下又輪到王柏融打擊，這次等到滿球數後，被指叉球吊到揮棒落空三振，只不過6局下2出局、一壘有人時，王柏融再次遇到滿球數，這回將131公里的偏高滑球敲成右外野安打，幫助火腿隊形成一三壘有人的大好機會。

此時監督新庄剛志發出指令，由五十幡亮汰上場代跑，王柏融退場回到休息區與隊友擊掌，這個調度結果是五十幡成功盜壘，二三壘有人時美馬學暴投，捕手回傳又暴傳，讓火腿一口氣跑回2分。

今年從育成球員出發的王柏融，在7月30日轉為支配下，8月15日升上一軍時，新庄剛志形容王柏融是「從地獄上來的球員」，也期待他的進化回歸。

而從16日起連續兩場先發，王柏融都有長打演出，今天3打數2安打後，打擊率剛好5成，生涯上一次一軍開轟已經是2021年10月17日的事，單場雙安則是同一年的10月29日。