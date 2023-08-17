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U18世界盃／中華隊已有1人旅外6人進中職 20人名單20日出爐

中央社／ 台北17日電
U18世界盃青棒錦標賽31日將在天母棒球場登場，地主台灣隊首戰迎戰澳洲，中華民國棒球協會秘書長林宗成今天表示，預計20日公布20人名單，希望能將冠軍留在台灣。 中央社
U18世界盃青棒錦標賽31日將在天母棒球場登場，地主台灣隊首戰迎戰澳洲，中華民國棒球協會秘書長林宗成今天表示，預計20日公布20人名單，希望能將冠軍留在台灣。 中央社

U18世界盃青棒錦標賽31日將在天母棒球場登場，地主台灣隊首戰迎戰澳洲，中華民國棒球協會秘書長林宗成今天表示，預計20日公布20人名單，希望能將冠軍留在台灣。

2023年第31屆U18世界盃青棒錦標賽將於8月31日至9月10日在台北天母棒球場、台中洲際棒球場與台灣體育運動大學棒球場開打，暌違10年再度在台灣舉辦，12個國家將爭奪金盃。

體育署副署長洪志昌出席記者會時表示，台灣代表隊過去2屆賽會都有不錯成績，2019年奪得冠軍，2022年以亞軍作收，他和中華棒協秘書長林宗成都期待，台灣隊能將冠軍留在台灣。

棒協7月曾公布24人培訓名單，除了林盛恩加盟美職辛辛那提紅人隊外，還有6人在今年中華職棒選秀會獲得青睞。林宗成指出，8月20日選訓小組將決定最終20人名單，21日將在新莊棒球場展開賽前集訓，26日至29日期間，將與澳洲、荷蘭、美國等隊伍進行熱身賽。

12支參賽隊伍將分成2組，取前3名晉級超級循環賽（3隊之間對戰成績將帶入複賽），台灣隊與澳洲、捷克、韓國、墨西哥與波多黎各同在A組，B組則有西班牙、日本、荷蘭、巴拿馬、美國與委內瑞拉。

台灣隊8月31日開幕戰對戰澳洲一役結束後將隨即南下，9月2日起在台中洲際球場進行4天4戰，9月6日休兵日，後續超級循環賽將於9月7日至9日在天母登場，冠軍預計9月10日出爐。

U18世界盃青棒錦標賽門票19日中午將於拓元售票系統開賣，售票場次涵蓋台灣隊全部場次、季軍賽、冠軍賽，內野票價新台幣500元，外野票價300元（天母球場不開放外野）。

棒球 棒協 體育署

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