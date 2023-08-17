日職／真的打到台灣！王柏融首轟炸裂 新庄剛志握手致意

真的打到台灣！「大王」王柏融聽監督的話，今天首打席就敲出一發陽春砲，本季首轟就幫助球隊先馳得點，棒打美馬學，以1：0暫時領先羅德隊，回到休息室時，監督新庄剛志還特地握手致意。

王柏融連兩天先發今天擔任第8棒、指定打擊，原本2局下就有打擊機會，只不過前一棒雙殺打，讓王柏融的上場機會延遲到3局下。

作為該局第1個上場的打者，王柏融看到第1球就揮棒，將美馬學的一顆134公里的指叉球轟到右外野牛棚區，幫助火腿隊取得全場第1分，王柏融開心振臂，繼昨天本季首安、首打點、首得分後，今天首轟也出爐。

王柏融昨天在一軍初登場就敲出一支2分打點三壘打，只不過第4打席選到四壞保送，監督新庄剛志透露期待，「要把球從這裡打到台灣才對，如果是我的話一定打，不會去等四壞。」結果今天王柏融立刻開轟回應監督期待。