中職／林子偉體驗全猿主場倒數 曾豪駒要他做好自己就OK

樂天桃猿隊昨天宣布和林子偉簽下複數年合約，2年4.5個月總值3100萬元，今天在桃園球場對富邦悍將隊賽前，林子偉首次加入練球，總教練曾豪駒說：「有看他打擊，感覺還不錯。」

林子偉昨天先到中壢一家醫院體檢，進行到一半，特別趕回球場練球，簡單打擊、守備練習後再到醫院完成體檢，返台首戰將是後天對決統一獅隊，先以內野任務為主。

曾豪駒認為，林子偉入隊會有化學效應，和隊友良性競爭提升，他說：「林子偉在國外有好表現，回到國內球迷多，一切就按照自己的節奏，不必想太多，做好自己就OK。」