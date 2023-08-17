中職／巴拿馬洋投22日抵台 逼近831餅總如何取捨？

統一獅新洋投布萊威（Scott Blewett）明天將與一軍會合練習，來自巴拿馬的蘭道爾（Randall Delgado）則將在22日抵台，而洋將登錄大限落在8月31日，要如何取捨對總教練林岳平來說是一大考驗。

獅隊現有洋投克維斯、布雷克、羅昂，其中羅昂因手指骨折還不能出賽，在登錄期限截止前尋覓補強人選，其中有2年大聯盟資歷的布萊威預計下周出賽，總教練林岳平表示：「明天他會先來練球，看看再決定。」

33歲的蘭道爾更被視為重要戰力，擁有8年大聯盟資歷，271場出賽有53場為先發，寫下30勝29敗、防禦率4.10的成績，最近一次在大聯盟出賽是2018年，今年在獨立聯盟湖國碼頭犬隊效力，也曾代表巴拿馬隊來台參加經典賽。

由於蘭道爾抵台時間距離期限十分接近，林岳平表示：「如果831之前要讓他出賽，就勢必要有取捨，先等他體檢完再來評論。」經典賽時觀察，林岳平認為蘭道爾的球速雖不到非常快，但是變化球不錯、控制力好的投手。